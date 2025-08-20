Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Сергей Лавров отметил важность развития отношений между странами в экономической, технической и политической сферах.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД и министр по делам эмигрантов Иордании Айман Сафади подписали соглашение об отмене виз для туристов. Такое решение было принято в ходе встречи глав дипведомств 20 августа.

Документ освобождает от визовых требований тех, кто совершает туристическую поездку на срок не более 30 дней. При этом, пребывание в стране не должно превышать 90 дней в течение года.

Также Лавров и Сафади в ходе встречи затронули взаимовыгодное сотрудничество стран в экономической, технической и политической сферах.

«Мы стараемся активно продвигать такой доверительный взаимоподход и искать возможность оказывать друг другу поддержку, координировать наши действия на международных форумах, прежде всего в ООН. Мы отметили высокую динамику нашего политического диалога», — ответил Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что король Иордании Абдалла II ибн Хусейн примет участие в российско-арабском саммите, который пройдет в октябре этого года и станет первым в своем роде. Он также уточнил, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сформировались между Россией и Иорданией.

