Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений между Россией и США. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

«Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия-США, прикрываясь словами о „недоверии“ России», — поделился он.

Ранее 15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой обсуждались долгосрочные пути урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на достигнутые договоренности, европейские страны продолжают оказывать давление и саботировать усилия по установлению мира.

Трамп встретился в Белом доме 18 августа с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, при этом поддерживая диалог с Россией. Однако в ЕС сохраняется скепсис по отношению к российской стороне, а давление санкциями продолжается.

