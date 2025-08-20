Путин и врио главы ЕАО Костюк обсудили проект поддержки ветеранов СВО «Доблесть Хигана»

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Во время встречи также обсуждались социально‑экономические вопросы региона.

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора ЕАО Мария Костюк 20 августа в Кремле обсудили региональный проект поддержки участников и ветеранов спецоперации «Доблесть Хингана».

Проект «Доблесть Хингана» является частью кадровой платформы «Время героев» и охватывает участников и ветеранов спецоперации. Название отсылает к Малому Хинганскому хребту, который, по словам Костюк, считается героической территорией. Первый образовательный модуль проекта уже реализован совместно с Президентской академией.

Кроме поддержки ветеранов, во время встречи обсуждались социально‑экономические вопросы Еврейской автономной области: ремонт и строительство школ и детских садов, создание кластеров в системе среднего профессионального образования, развитие сельского хозяйства, подготовка и привлечение медицинских кадров.

