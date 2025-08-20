Агрессивные виды: в России может появиться черный список опасной флоры

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

В стране уже принят федеральный закон о борьбе с борщевиком.

Российские садоводы готовятся дать жесткий отпор борщевику. В нашей стране уже принят федеральный закон о борьбе с инвазивными, то есть опасными растениями. Со следующего года уничтожать сорняк должны будут собственники участков. Иначе можно остаться без земли.

Но одним борщевиком дело не ограничится. В Законодательном собрании Петербурга сегодня обсуждают растения, которые еще могут попасть в «черный список». Среди потенциальных кандидатов даже одуванчик. Об инициативе властей расскажет корреспондент «Известий» Павел Панов.

Садовод Ольга Николаева в потенциальном списке запрещенных растений с удивлением встретила жимолость, иргу и девичий виноград. Все это растет у нее на участке. Многие годы. Безопасно.

«Если примут закон — буду вынуждена убрать, но это катастрофа. У нас не будет ягод, у нас не будет красивой беседки, у нас не будет компотов, которые мы делаем с иргой. Заметно скажется на нашей жизни», — рассказала садовод Ольга Николаева.

Многие садоводы убеждены, что нужно ограничиться только одним наименованием — вездесущим борщевиком. В советское время его выращивали как кормовую культуру. А когда поняли, что растение опасно и для животных, и для человека, остановить распространение уже не смогли.

«Однажды выпустив борщевик Сосновского на свободу, теперь мы пожинаем плоды тем, что он представляет угрозу не только для экосистемы, но и для людей. Мало того, что это дополнительные расходы на пестициды, на обработку, это еще и достаточно серьезная угроза жизни и здоровья людям», — рассказал заведующий лабораторий лесной фитопатологии и защиты древесины ВНИИ лесоводства и механизации сельского хозяйства Святослав Некляев.

Для борьбы с борщевиком на уровне страны был принят закон. Вступит в силу он только с 1 марта следующего года.

«Согласно изменениям в Земельном кодексе, теперь собственники любых земельных участков будут обязаны бороться с сорными, инвазивными, то есть, чужеродными растениями, например с самым распространенным из них — борщевиком Сосновского. Они должны будут самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения», — отметил корреспондент.

В противном случае землепользователям будет грозить штраф. За невыполнение обязанностей по охране почв организации заплатят до 700 тысяч рублей. Для столичных дачников и садоводов, например, растущий борщевик может обойтись в пять тысяч рублей. Но, по словам специалистов, с похожей агрессией распространяются, например, ясень пенсильванский, шиповник морщинистый, дерен белый и люпин.

«Клен ясенолистный — это североамериканское растение, которое в настоящее время встречается в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, во многих типах места обитания. Поэтому, соответственно, мы можем его называть наиболее опасным, наиболее агрессивным видом. Он очень быстро размножается, дает большое количество семян и корневой поросли», — рассказала доктор биологических наук Ольга Баранова.

Впрочем, у специалистов цель одна: изменить флору Петербурга и попытаться сохранить его уникальную экосистему.

«Наша идея, что они не должны использоваться в централизованно в озеленении городском. Приусадебные частные участки, я думаю, должны рассматриваться отдельно. Не должно быть запрета на выращивание на частных территориях», — считает научный сотрудник отдела гербарий высших растений Ботанического института РАН Артем Леострин.

Предлагаемый биологами список потенциально опасных растений обсудили в Мариинском дворце. Вслед за принятым законом на федеральном уровне, региональные парламентарии должны подготовить свой проект документа. Не исключено, что в ближайшее время в России все-таки появится «черный список» инвазивной флоры. Такая уже есть, к примеру, в Белоруссии.

И в дальнейшем кустарники, деревья и травы из «черной книги» нельзя будет высаживать, а выбирать традиционные, наши виды, которые когда-то бесцеремонно вытеснили заграничные растения и деревья.

