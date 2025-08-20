«Огненная» питьевая вода потекла из скважин в ростовском поселке Раково

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena Mayorova;

Воспламеняющаяся жидкость может вызывать онкологию.

В Ростовской области из скважин и колодцев поступает огненная вода. Она воспламеняется, если поднести спичку. На горючую жидкость из кранов жалуются жители поселка Раково.

Люди опасаются пить такую воду. За разъяснениями они обратились на расположенную поблизости нефтебазу. Но там обвинения отвергли. Между тем, специалисты Минприроды взяли пробы воды и подтвердили, что скважины действительно загрязнены нефтепродуктами.

