«Социальные» шляпки на ножках: как не ошибиться при сборе опят

URA.RU: у съедобных опят всегда есть кольцо на ножке

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

У съедобных грибов есть много ложных ядовитых двойников.

У съедобных опят всегда есть кольцо на ножке. О том, как не наткнуться на ядовитые двойники, написало информационное агентство URA.RU.

Опята — это распространенные съедобные грибы. Но у них есть много двойников. Ложные опята отличаются в первую очередь отсутствием кольца на ножке. Подлинные всегда с ним, у молодых она, как правило, целая, а у старых иногда эти ободки рвутся.

Выделяются ядовитые опята и запахом. Обычные имеют приятный грибной аромат, а их двойники пахнут землей, сыростью или затхлостью. Пластинки под шляпкой тоже отличаются. У опят они беловатые или кремовые, а ложные имеют серый или зеленый оттенок.

Эти грибы «социальные» — растут всегда группами. Чаще всего обитают на пнях, поваленных стволах или у основания старых, отмирающих деревьев. Предпочитают лиственные леса: березовые, осиновые или дубовые. В хвойных встречаются реже, но и там их можно найти на гниющих корнях.

Опята имеют медовую, желто-коричневую или бурую шляпку, часто с характерными мелкими чешуйками и диаметром от двух до десяти сантиметров. Ножка цилиндрическая, с уплотнением у основания и кольцом ближе к головке. Цвет ножки светло-коричневый или имеет желтоватый оттенок, нижняя часть темнее верхней.

Первые опята появляются уже в июне, но пик их роста — это конец августа, начало сентября.

Эти грибы не только вкусные, но и полезные. В них много растительного белка и пищевых волокон при этом низкая калорийность. Эти свойства создают ощущение сытости и помогают контролировать аппетит, а значит, поддерживать вес.

Кроме того, в их составе есть калий и магний, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, сохраняет эластичность сосудов и является профилактикой образования тромбов, а также нормализации давления и сердечного ритма.

Есть у опят и антибактериальные свойства. Прием в пищу этого продукта помогает укрепить иммунитет и бороться с болезнетворными микроорганизмами: кишечной палочкой и золотистым стафилококком.

Однако в сыром виде их употреблять нельзя, только после варки, иначе они могут спровоцировать расстройство пищеварения. Также не рекомендуется есть эти грибы тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ, печени и почек. Но и здоровым людям не стоит злоупотреблять опятами во избежание диареи.

