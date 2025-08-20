Тихий убийца: как действовать при утечке угарного газа

При утечке угарного газа нужно позвонить по номеру 112

Это вещество не имеет цвета, запаха и вкуса, но способно в кратчайшие сроки привести к летальному исходу.

При обнаружении угарного газа в помещении первое, что необходимо сделать — набрать номер 104 или 112 с добавочной цифрой 4. Об этом рассказали представители АО «Мосгаз» в беседе с aif.ru.

Угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса. Другое его распространенное название — кроме, конечно, СО — это «тихий убийца». Он образуется в результате неполного сгорания углеродосодержащих веществ, среди которых дерево, уголь, газ и бензин.

Заметить угарный газ очень сложно. При этом тяжелые последствия он вызывает мгновенно. Летальный исход — одно из наиболее распространенных.

При обнаружении утечки газа в помещении необходимо перекрыть газовые краны на опуске перед приборами и на самом приборе. Затем открыть окно. Категорически запрещается включать или выключать электрические приборы — от них вообще лучше держаться на расстоянии.

Помещение, в котором произошла утечка, нужно покинуть сразу. Если ощущаются первые признаки отравления, поможет свежий воздух и максимальное расстояние от источника угарного газа.

