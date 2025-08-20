Правительство РФ утвердило план противодействия киберпреступности

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В него включено в том числе и повышение цифровой грамотности населения.

Правительство России утвердило план концепции противодействия киберпреступности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Утвержденный план включает меры по усовершенствованию законодательства и технического противодействия киберпреступности, а также повышению цифровой грамотности населения.

«Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников. Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов», — пояснил заместитель председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Он также добавил, что данный план поможет создать эффективную систему противодействия мошенникам. Кроме того, способствует синхронизации работы различных ведомств, среди которых: МВД, Минцифры, ФСБ, Роскомнадзор и Минэкономразвития. Повышать грамотность населения в области кибербезопасности также помогут Минкультуры, Минобрнауки и Минпросвещения.

Будет проработан вопрос взаимодействия госструктур с операторами связи и интернет-провайдерами, которые должны будут уведомлять об обнаружении признаков цифровых преступлений.

Повысится ответственность за нарушение закона о персональных данных и предлагается продлить срок давности подобных правонарушений.

Также к концу 2026 года планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты интернет-магазинов. Это поможет обезопасить людей от сайтов-двойников, созданных мошенниками.

