🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 21 августа. Этот день может оказаться противоречивым из-за конфликтов разума и сердца, будьте аккуратны.
♈️Овны
Хаос вокруг, не поддавайтесь ему и четко структурируйте день, разбейте крупные задачи на маленькие и выполняйте их одну за другой.
Космический совет: чередуйте дела и отдых.
♉ Тельцы
Займитесь чувствами, отойдите от дел, приятно проведите время с близкими, заботьтесь об окружающих и думайте о своем сердце.
Космический совет: будьте ближе к окружающим.
♊ Близнецы
Беритесь за дела, сегодня ваш ум будет успевать запомнить все, изучайте новое и выстраивайте планы.
Космический совет: не бойтесь сумасшедших идей.
♋ Раки
Сфокусируйтесь на комфорте, избавьтесь от старых и ненужных вещей, создайте вокруг себя уют.
Космический совет: избегайте скуки, дайте волю воображению.
♌ Львы
Подкрепляйте слова делом, пустое бахвальство ни к чему хорошему вас не приведет. Следите за деталями.
Космический совет: избегайте лести и поверхностности.
♍ Девы
Не бойтесь начинать новое, отриньте страхи и сомнения, беритесь за дело. Избавьтесь от шелухи в мыслях и обретете ясность.
Космический совет: не распыляйтесь.
♎ Весы
Отпустите обиды, сфокусируйтесь на добре, дарите людям радость, и она вернется к вам в удвоенном размере.
Космический совет: не предавайтесь гордыни.
♏ Скорпионы
Станьте лидером, у вас получится найти нужный подход к окружающим, но избегайте манипуляций, вы справитесь и без них.
Космический совет: доверьтесь людям вокруг.
♐ Стрельцы
Превратитесь в стратега. Представьте, что вы играете в шахматы, поймите, в каком положении ваши фигуры и продумайте все наперед.
Космический совет: не сдавайтесь раньше времени.
♑ Козероги
Ищите систему в глобальном, не пугайтесь размерам существующих проблем, проникните в их суть и тогда все станет легко.
Космический совет: обогащайте внутренний мир.
♒ Водолеи
Время заняться давними проблемами, подумайте, что мучило вас не первый день и попробуйте разобраться с этим.
Космический совет: научитесь отпускать.
♓ Рыбы
Пользуйтесь своим обаянием, сегодня у вас получится покорить всех. Отличная возможность для успешных переговоров или романтических отношений.
Космический совет: ставьте себя на чужое место, вслушивайтесь.