🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 21 августа. Этот день может оказаться противоречивым из-за конфликтов разума и сердца, будьте аккуратны.

♈️Овны

Хаос вокруг, не поддавайтесь ему и четко структурируйте день, разбейте крупные задачи на маленькие и выполняйте их одну за другой.

Космический совет: чередуйте дела и отдых.

♉ Тельцы

Займитесь чувствами, отойдите от дел, приятно проведите время с близкими, заботьтесь об окружающих и думайте о своем сердце.

Космический совет: будьте ближе к окружающим.

♊ Близнецы



Беритесь за дела, сегодня ваш ум будет успевать запомнить все, изучайте новое и выстраивайте планы.

Космический совет: не бойтесь сумасшедших идей.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Сфокусируйтесь на комфорте, избавьтесь от старых и ненужных вещей, создайте вокруг себя уют.

Космический совет: избегайте скуки, дайте волю воображению.

♌ Львы

Подкрепляйте слова делом, пустое бахвальство ни к чему хорошему вас не приведет. Следите за деталями.

Космический совет: избегайте лести и поверхностности.

♍ Девы

Не бойтесь начинать новое, отриньте страхи и сомнения, беритесь за дело. Избавьтесь от шелухи в мыслях и обретете ясность.

Космический совет: не распыляйтесь.

♎ Весы

Отпустите обиды, сфокусируйтесь на добре, дарите людям радость, и она вернется к вам в удвоенном размере.

Космический совет: не предавайтесь гордыни.

♏ Скорпионы

Станьте лидером, у вас получится найти нужный подход к окружающим, но избегайте манипуляций, вы справитесь и без них.

Космический совет: доверьтесь людям вокруг.

♐ Стрельцы

Превратитесь в стратега. Представьте, что вы играете в шахматы, поймите, в каком положении ваши фигуры и продумайте все наперед.

Космический совет: не сдавайтесь раньше времени.

♑ Козероги

Ищите систему в глобальном, не пугайтесь размерам существующих проблем, проникните в их суть и тогда все станет легко.

Космический совет: обогащайте внутренний мир.

♒ Водолеи

Время заняться давними проблемами, подумайте, что мучило вас не первый день и попробуйте разобраться с этим.

Космический совет: научитесь отпускать.

♓ Рыбы

Пользуйтесь своим обаянием, сегодня у вас получится покорить всех. Отличная возможность для успешных переговоров или романтических отношений.

Космический совет: ставьте себя на чужое место, вслушивайтесь.