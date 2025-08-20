Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Юристы советуют подробного расписать техническое задание в договоре.

В России растет спрос на услуги ландшафтных дизайнеров. Однако рынок столкнулся с острым дефицитом квалифицированных специалистов. Высокий интерес привел к появлению непрофессионалов, готовых брать деньги, но не способных создать или сохранить сад.

Заказчикам это грозит финансовыми потерями, гибелью растений и необходимостью переделывать работу с нуля. Как избежать таких проблем — узнал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Величественные сосны, яркие гортензии, гигантский мискантус. Сад Юлии — это сочетание легкой экзотики и строгой европейской классики. Небольшой сквер цветет разными красками каждый сезон.

«Они когда только начинают весной выходить, соцветия, то они вот такого лимонного цвета. Потом они становятся белыми, розовыми, потом яркая насыщенная фуксия», — рассказала заказчица Юлия Фролова.

Здесь каждый цветок — часть огромной композиции, где важна каждая деталь. И все было распланировано заранее.

«У каждого профессионального ландшафтного дизайнера, как и у художника, есть свой особый почерк. Кто-то выбирает линии плавные, кто-то строгую геометрию, яркие краски или наоборот полутона, но это всегда строго выверенный ансамбль», — отметил корреспондент.

Идея и стиль этого сада как раз принадлежит дизайнеру. Заказчик лишь просил оставить место для небольшого огорода, остальное было в её руках.

«Ландшафтная архитектура все больше и больше интересна людям, потому что все уже построили не один, а, может быть, второй и третий дом, и сады набирают свою актуальность. Всем хочется какой-то кусочек своего красивого пространства иметь где-то за городом», — рассказала дизайнер Юлия Наместникова.

Все это эхо давно забытой пандемии. Тогда люди массово бежали из городов, скупая дачи. Переселенцы постепенно начали приводить в порядок свои сады и огороды, и вот старательная забота о растениях привела к бешенному спросу на услуги садоводов и ландшафтных дизайнеров. Сейчас востребованность профессии растет и среди абитуриентов.

«У нас в РУДН, например, мы видим, что по сравнению с прошлым годом количество заявлений на бакалавриат направления ландшафтная архитектура увеличилось на 62%», — рассказала директор аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов Эльвира Давлетярова.

Вот только среди сотен специалистов, которые предлагают свои профессиональные услуги, есть и те, кто ищет просто легких денег. Так и было с Вадимом. Договорился сначала с одним дизайнером, дело не пошло Вадим — потерял деньги и все пришлось переделывать уже другому специалисту.

«Рабочие руки на месте, а творческое руководство как бы далеко. И этот момент вызывает определенное напряжение. А мне хотелось темпа еще высокого, я не хотел растягивать на три года», — поделился бизнесмен Вадим Терещенко.

Чем выше ставки — тем больше риск. Сад «под ключ» за несколько миллионов рублей привлечет скорее не начинающего садовника, а опытного афериста. Юристы отмечают: чтобы не попасться на мошенников, или иметь возможность взыскать с них компенсацию, нужно прописать в договоре техническое задание со всеми подробностями

«Если в техническом задании указано, например, что должно быть высажено десять хвойных растений какого-то определенного вида. Эти десять хвойных растений, например, двухлетние, они высажены там-то, там-то, они приживаются, соответственно. После этого вы можете прописать, что сумма неустойки, либо сумма оплаты дизайнера будет зависеть от выполнения той самой качественной работы, которую он сделал», — объяснила юрист Юлия Дубинина.

Советуют также прописать каждый этап работы дизайнера, и сроки: например, от подготовки почвы к моменту посадки, затем — до первых всходов, и так далее. И оплачивать каждый этап также — по частям. Тогда намного больше шансов, что результат будет соответствовать вашим ожиданиям.

Специалисты прогнозируют, что ажиотаж вокруг зеленого бизнеса будет только расти, а значит, может подскочить и спрос на декоративные растения, которые раньше привозили из Европы, но сейчас выращивают уже в России.

