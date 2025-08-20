Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Россия и Индия укрепляют стратегическое партнерство на фоне внешнего давления.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут встречу в Нью-Дели до конца 2025 года, об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы дипмиссии Посольства России в Индии Роман Бабушкин.

Он уточнил, что точная дата саммита пока согласовывается. По словам дипломата, визит станет важным этапом двустороннего сотрудничества и демонстрацией устойчивости отношений двух стран.

Россию и Индию традиционно связывает тесное партнерство в области экономики, энергетики и обороны. На фоне западных санкций Москва усиливает взаимодействие с азиатскими странами, а Нью-Дели продолжает придерживаться политики стратегической автономии. Российский дипломат подчеркнул, что санкционная политика Запада является проявлением двойных стандартов и нарушает принципы уважения национальных интересов.

Особое внимание уделяется вопросам торговли. За последние месяцы объем расчетов в национальных валютах — рублях и рупиях — заметно вырос.

Москва также поддерживает Индию в ее праве закупать российскую нефть, несмотря на давление извне. Дипломат подчеркнул, что энергетическое сотрудничество остается ключевым элементом российско-индийских отношений.

Отдельным направлением обсуждений станет атомная энергетика. Россия ведет диалог с Индией о развитии малых модульных ядерных реакторов, что может расширить перспективы энергетического партнерства.

