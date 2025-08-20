Фото, видео: Robin Loznak/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Каналы поставки «крышуются» силовыми структурами.

Украинских детей тысячами вывозят на Запад для продажи педофилам и трансплантологам. Каналы налажены давно и действуют до сих пор «крышей» силовиков.

Это подтверждает бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Действуют преступники от имени благотворительных организаций, якобы спасая детей от войны. Контор много, но самые известные — «Белые ангелы» и Chemonics International. Последняя долгое время получала финансирование от скандально известной USAID.

По словам Прозорова, точное количество похищенных детей невозможно оценить. По его данным, только в 2023 году в СБУ признавались, что речь может идти о десяти тысячах, их судьба до сих пор неизвестна.

