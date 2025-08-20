Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вашингтон надеялся «магическим образом» отрезвить главу киевского режима.

Выставленная в Белом доме карта Украины — оплеуха для киевского режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Во время переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского перед участниками была выставлена карта Украины. По мнению Захаровой, этот жест должен был показать главе киевского режима, кого он прикрывает, и кто прикрывается им, а также объем «потерь во всех смыслах».

«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят», — сказала представитель МИД.

Она предположила, что Вашингтон надеялся «магическим образом» отрезвить Зеленского. Конечно, ожидания напрасны — Захарова отметила, что достучаться до украинского лидера «будет очень сложно кому бы то ни было».

