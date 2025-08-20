За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дроны ВСУ атаковали девять регионов РФ.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 42 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять регионов России. Больше всего дронов было направлено на Воронежскую область — 14 аппаратов. Над Тамбовской областью сбили восемь БПЛА, над Курской — семь, а над Ростовской — пять. По два беспилотника перехватили в Брянской, Орловской и Смоленской областях. И по одному дрону уничтожили в небе над Липецкой областью и Краснодарским краем.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.