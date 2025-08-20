Британия поможет Украине в проведении выборов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Между странами подписано соглашение о сотрудничестве в избирательной сфере.

Великобритания и Украина заключили соглашение, направленное на укрепление сотрудничества в вопросах проведения выборов. Лондон выразил готовность оказать поддержку Киеву в организации подготовки к избирательному процессу после завершения военных действий.

«Проведение хорошо организованных выборов, вызывающих доверие общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к будущим послевоенным выборам», — сообщил руководитель Избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан.

Глава ЦИК Украины Олег Диденко отметил, что подписание меморандума является важным событием. Соглашение предусматривает обмен опытом в области организации выборов, усиление кибербезопасности и просветительскую работу с избирателями. Такие меры направлены на повышение прозрачности и безопасности избирательного процесса.

Последние парламентские и президентские выборы на Украине состоялись в 2019 году, однако с 24 февраля 2022 года проведение выборов запрещено в связи с введением военного положения, которое продлевается каждые три месяца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.