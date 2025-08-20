Зеленский создал напряженную ситуацию на встрече с Трампом

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США даже пытался перебить украинского коллегу.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Это вызвало напряженность в ходе переговоров, сообщает The Guardian.

«Ситуация стала напряженной, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины в прекращении конфликта», — сказано в материале издания.

В ходе встречи также обсуждались гарантии безопасности для Киева, которые предполагается реализовать при поддержке европейских стран. По данным The Guardian, Трамп пытался прерывать выступление Зеленского. По оценке газеты, президент США не проявлял интереса к украинской точке зрения при поиске путей урегулирования конфликта.

Дальнейшие шаги в реализации гарантий безопасности могут решить судьбу украинского кризиса и повлиять на баланс сил в Европе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки. По ее словам, США обсуждают с Россией и Украиной место, где пройдет встреча Путина и Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.