Десять стран Европы готовы направить войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Spc. Elizabeth MacPherson

Среди них Великобритания и Франция.

Десять европейских государств, включая Великобританию и Францию, ведут переговоры о возможности размещения своих военных сил на территории Украины в рамках разработки гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Около 10 стран готовы направить свои войска на (Украину — Прим. Ред.)», — сказано в публикации.

По предварительной договоренности, первым этапом обеспечения безопасности станет обучение украинских военнослужащих.

Британия и Франция рассматривают данную инициативу с марта текущего года. Во вторник на повестке дня оказался вопрос о направлении на Украину британских и французских военных подразделений.

Обсуждались детали численности контингента и места его дислокации. По информации источников, речь идет о формировании «многонациональной группы», основу которой составят европейские военнослужащие. Их планируют разместить на украинской территории, но на значительном удалении от линии боевых действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания проявляют намерение отправить свои военные подразделения на Украину. При этом он подчеркнул, что в период его президентства американские солдаты на украинской территории размещаться не будут.

