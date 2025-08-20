Изо рта в рот: можно ли заразиться кариесом при поцелуе

Фото: 5-tv.ru





Следует своевременно выявлять у себя недуг и обращаться за лечением.

Многие люди уверены, что кариес передается при поцелуях. Подробнее об этом в беседе с Газета.ру рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко.

По ее словам, кариес является хроническим инфекционным процессом, образующимся в твердых тканях зуба. Он сопровождается уходом минералов из эмали, а также при нем разрушается дентин. В итоге появляются кариозные полости.

Как отметила эксперт, появлению кариеса предшествует неудовлетворительная гигиена полости рта, поскольку в зубном налете есть бактерии, а при плохой гигиене они оказываются на эмали, вырабатывая кислоту, которая рушит ткани зуба.

«При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека, и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы», — пояснила Ростовенко.

Как заметила собеседница издания, важно всегда находить время для гигиены полости рта, в особенности это необходимо тем, у кого во рту установлена ортодонтическая аппаратура. Также следует своевременно выявлять у себя кариес и обращаться с ним за лечением.

«Не нужно ждать, когда появятся первые симптомы или боль, так как это может привести к осложнениям (пульпит, периодонтит) и удалению зуба», — добавила специалист.

Врач дала совет два раза ежегодно проходить профилактический осмотр у стоматолога и проводить комплексную гигиену полости рта.

Желательно уменьшить употребление углеводистой пищи, способствующей развитию кариесогенных бактерий. Внедрение в рацион твердых овощей и фруктов, наоборот, пойдет на пользу. Обращаться надо и к очищению межзубных промежутков ершиками, зубной нитью и ирригаторами, поскольку эти области труднодоступны для чистки.

