Певец Эрнесто Барахас был застрелен на западе Мексики

Ранее исполнитель получал угрозы от местного картеля.

Певец Эрнесто Барахас, основавший музыкальную группу Enigma Norteño, застрелен неизвестными в штате Халиско на западе Мексики. Об этом стало известно из сообщения газеты Milenio.

Уточнялось, что до этого исполнитель получал угрозы от местного картеля. В 2023 году концерт его группы отменился по причине опасности для жизни звезды.

По предварительным данным, Барахаса вместе с другим неназванным мужчиной могли убить во время вооруженного нападения, когда собирались сесть в автомобиль. В настоящий момент полиция проводит расследование.

Группа Enigma Norteño была основана в 2004 году. За последние годы музыкальное объединение получило известности, в особенности в США, и добилось успехов. Песни группы звучали по радио.

В официальной соцсети у объединения более миллиона подписчиков.

