Бари Алибасов-младший скопил более 750 тысяч рублей долгов по налогам

Счета сына звезды заблокировали.

Наследник заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов оказался с крупным долгом по налогам. Общая сумма задолженности сына знаменитости составляет более чем 751 тысячу рублей. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на материалы сервиса «БИР-Аналитик» и информацию судебных приставов.

Уточнялось также, что счета Алибасова-младшего в настоящий момент заблокированы. Как отмечалось, такую меру предприняли по причине «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности».

По данным сервиса «БИР-Аналитик», сын Алибасова числится как индивидуальный предприниматель с 2021 года.

При этом судебные приставы сообщили, что в июне этого года на Алибасова-младшего завели исполнительное производство о взыскании налогов и сборов больше чем на 600 тысяч рублей. К тому же с него взыскивают 42,3 тысячи рублей как исполнительский сбор, назначающийся, если должник вовремя не совершает выплату. Производство подконтрольно приставам главного межрегионального управления ФССП РФ, которое следит за особо важными исполнительными производствами.

Помимо этого, с апреля текущего года с Алибасова-младшего приставы Москвы взыскивают госпошлину на 11,7 тысячи рублей и исполнительский сбор в тысячу рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Алибасова-младшего частично ослепла, и шоумен намерен судиться.

