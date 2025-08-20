«Выбираем честность»: Алена Краснова раскрыла причину развода с Пресняковым

Фото: © РИА Новости/Тараканов Вадим

При всем пережитом пара по-прежнему с уважением относится друг к другу.

Жена певца Никиты Преснякова Алена Краснова назвала причину развода с супругом. Об этом написали 7Дней.ru.

По словам девушки, такое решение их пара приняла из-за различных взглядов на будущую жизнь. Также, как она отметила, у исполнителя отличается видение отношений и семьи от ее.

«Понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап», — пояснила Краснова в своем блоге.

При этом она отметила, что уважает Преснякова, как и он ее, а также они расходятся на дружелюбной ноте.

«Мы выросли в разные стороны. Решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья», — добавила Алена.

Никита Пресняков переехал в США осенью 2022 года. Его супруга и модель Алена Краснова отправилась к нему через три месяца. Во время проживания в Соединенных Штатах девушка делилась с аудиторией в соцсети трудностями жизни вдали от родины. В конце июня этого года Краснова прибыла в Москву одна, тогда как Пресняков остался за границей.

В сентябре 2024 года в публичном пространстве появилась информация, что у пары разлад в отношениях из-за измен Алены. Однако тогда Никита резко отверг эти домыслы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Пресняков разводится с Аленой Красновой.

