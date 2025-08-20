Восточный экспресс: в РФ хлынули китайские иномарки с пробегом

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Импорт подержанных машин из КНР вырос в четыре раза.

Рынок автомобилей с пробегом продолжает демонстрировать уверенный рост: в июле объем продаж увеличился на 21%. Наряду с этим, с начала текущего года резко возросла доля подержанных авто, ввезенных в Россию из Китая. Примечательно, что большинство таких машин — это модели японских и европейских брендов, выпущенные на китайских производственных площадках. По мнению экспертов, доля таких автомобилей на российском рынке в будущем будет только увеличиваться. Подробности — в материале «Известий».

Все показатели растут

В июле в России реализовано 567,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 21,4% превышает результат предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат». Этот показатель также на 3,8% больше, чем в июле 2024 года. С января по июль включительно россияне приобрели 3,3 млн подержанных авто, что немного — на 0,2% — выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Как и в сегменте новых авто, лидерство на вторичном рынке удерживает Lada — в июле продано 139,2 тыс. машин этой марки. На втором месте Toyota (58,4 тыс.), далее следуют Kia (33,1 тыс.) и Hyundai (31,7 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Nissan (25 тыс.). На шестом месте Volkswagen (23,6 тыс.), за ним идут Honda (20,2 тыс.) и Chevrolet (19,8 тыс.). Также в топ-10 вошли Renault (18,7 тыс.) и Ford (16,6 тыс.).

Среди моделей первое место заняла Lada 2107 с результатом 13,1 тыс. экземпляров. Hyundai Solaris и Kia Rio разделили вторую и третью позиции — по 11 тыс. штук. Lada 2114 продалась в количестве 10,2 тыс., а Ford Focus замкнул пятерку — 9,9 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Toyota Corolla (9,7 тыс.), «Приора» (9,3 тыс.), «Нива» (8,8 тыс.), Toyota Camry (чуть более 8 тыс.) и «Гранта» (7,9 тыс.).

Китайский вектор

Одним из заметных трендов стало резкое увеличение поставок подержанных машин из Китая. Как сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, если в начале года на долю китайских автомобилей приходилось около 3% от общего импорта, то к июлю этот показатель вырос до 16%. Таким образом, за семь месяцев объем импорта машин из КНР вырос более чем в четыре раза.

По словам Сергея Целикова, основная масса таких авто — это модели международных автопроизводителей, собранные на китайских заводах.

«Из Китая к нам везут в основном относительно свежие модели, „трехлетки“. Это видно даже не по году, а по месяцу выпуска. Сейчас, как правило, это машины, произведенные в конце 2021-го и первой половине 2022 года. Причем большая часть импорта подержанных автомобилей из Китая — это машины глобальных автомобильных брендов, произведенные в КНР. Очень много едет подержанных моделей Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan, BMW, выпущенных в Китае. Непосредственно на китайские бренды в импорте подержанных машин приходится около 25% — в основном это Geely и Changan», — рассказал «Известиям» Сергей Целиков.

Также, по его словам, доля машин с правым рулем в структуре импорта постепенно снижается — за январь–июль она уменьшилась на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тем не менее, Япония по-прежнему остается крупнейшим поставщиком — ее доля составляет более 46%. В отличие от Китая, оттуда завозят автомобили разных годов выпуска, в том числе старше десяти лет.

Фактор привычки

Партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объясняет рост поставок машин из КНР тем, что россияне стремятся приобрести знакомые модели мировых брендов.

«Те же Volkswagen или Toyota, собранные в Китае, мало чем отличаются от аналогичных моделей, выпущенных в Европе или Японии. Но при этом их гораздо проще ввезти в нашу страну, не придумывая сложные маршруты, чтобы обойти введенные несколько лет назад запреты. Кроме того, при дальнейшей эксплуатации будет меньше сложностей с обслуживанием и ремонтом — доставить запчасти из Китая проще, чем из других стран», — считает эксперт.

По мнению эксперта, доля китайского импорта будет продолжать увеличиваться, при этом спрос на китайские марки также будет расти. Если раньше потребители не были уверены в надежности китайских автомобилей, то теперь такой опыт у многих уже есть.

«За последние три года уже есть определенный опыт эксплуатации моделей из КНР — каких-то фатальных неисправностей не отмечается. Соответственно, с большой долей вероятности можно предположить, что в обозримой перспективе интерес к подержанным „китайцам“ будет расти — как в отношении машин, которые уже находятся в России, так и в отношении импортируемых из Поднебесной», — поделился он своим прогнозам с «Известиям».

Похожую точку зрения выразил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что отношение россиян к китайским авто становится все более положительным.

«Может сработать „эффект домино“: сосед или знакомый какое-то время ездит на условном „китайце“, с которым ничего страшного не происходит. Почему мне не взять такой же, только подержанный, и не заказать его сразу из Китая?» — объяснил он.

По его словам, стремительное обновление модельного ряда китайскими производителями обеспечивает наличие большого ассортимента машин на вторичном рынке КНР. Значительная часть этих авто может быть поставлена в Россию.

Новый этап

По мнению генерального директора Frank Auto Ирины Франк, рост импорта автомобилей с пробегом из Китая — логичный этап развития авторынка РФ.

Китайские авто стали для покупателей привлекательной альтернативой: за те же деньги можно получить более свежую модель с современным дизайном и лучшей комплектацией, чем у подержанных машин из Европы. А логистика, особенно в восточные регионы России, гораздо проще и дешевле.

Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS в РФ, отметил, что рынок подержанных авто в стране останется стабильным, но его структура будет серьезно трансформироваться. Китайские производители займут лидирующие позиции, вытеснив традиционных конкурентов.

«При этом стоит ожидать ярко выраженной поляризации спроса. С одной стороны, будет активно развиваться сегмент современных и доступных „китайцев“ возрастом до трех лет. С другой — сохранится, а возможно, и укрепится, ниша старых, но проверенных временем японских автомобилей», — прогнозирует он.