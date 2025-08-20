В Белом доме назвали возможное место встречи Путина и Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дональд Трамп созвонился с Виктором Орбаном.

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану для того, чтобы обсудить причину блокировки Будапештом вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом стало известно из сообщения информационного агентства Bloomberg, которое сослалось на источники.

Из материала издания следует, что лидеры стран ЕС попросили Трампа воспользоваться своим влиянием для воздействия на Орбана. Так венгерского премьера хотели уговорить не противодействовать членству Украины в ЕС. При этом Bloomberg отметило, что Киев стремится стать участником блока для получения гарантий безопасности.

На запрос агентства о комментариях представитель офиса Орбана не ответил. Венгерский премьер также не подтвердил разговор с американским лидером по телефону.

После окончания переговоров лидеров стран ЕС по вопросу урегулирования украинского конфликта, которые прошли 19 августа, Орбан в соцсети заявил, что членство Украины в Евросоюзе не станет гарантией безопасности.

Однако, как писало Bloomberg, во время телефонного разговора с Трампом венгерская сторона проявила интерес к проведению переговоров президента России Владимира Путина и Зеленского. Известно, что издание Reuters назвало Будапешт вероятным местом, где может пройти саммит.

До этого Трамп заявил, что начал подготовку этих переговоров. Он также отмечал, что после них готов организовать трехстороннюю встречу со своим участием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.