Транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлен

Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.

Поставляемая из России по трубопроводу «Дружба» нефть в Венгрию, транзит которой был приостановлен из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вновь прибывает по назначению. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в соцсети.

По его словам, Будапешт благодарит российскую сторону за оперативный ремонт не функционирующих в результате аварии систем.

«Мы ожидаем, что Украина не совершит очередную атаку на трубопровод, который имеет решающее значение для энергоснабжения нашей страны», — добавил он.

До этого представители власти государства сообщали о полной остановке поставок российской нефти по «Дружбе» на неопределенный срок. К тому же через указанный трубопровод сырье поступает и в Словакию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Причиной стали сбои в системе электроснабжения. При этом уточнялось, что перекачку ресурса в Чехию не прерывали, поскольку оперативные запасы в Словакии оказались достаточными.

