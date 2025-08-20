Мединский напомнил Финляндии об обстрелах блокадного Ленинграда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помощник российского президента напомнил о том, что нападение на русских называлось «пламенным приветом».

В отношениях Финляндии и РФ был эпизод с обстрелом блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. При этом, финские власти называли убийство мирных граждан «пламенным приветом русским». Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

«Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», — говорится в публикации

В аргумент своих слов Мединский привел отрывок из финской газеты «Ууси Суоми», в которой рассказывалось, как тяжелая артиллерия страны вновь била по Ленинграду в 1941 году. Из материала издания следует, что финские вооруженные силы «посылали пламенные приветы русским» при помощи пяти батарей.

«Сейчас они называют это не «пламенными приветами», а «опытом взаимодействия», — прокомментировал Мединский.

Публикация помощника президента стала ответом на высказывание финского лидера Александра Стубба на встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа в Белом Доме. Он сказал, что его страна имеет протяженную границу с РФ и опыт взаимодействия с Советским Союзом во время Второй мировой войны. А также Стубб сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным между СССР и Финляндией в 1944 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Финляндия вступила в НАТО несмотря на сохранение по договору с Советским Союзом «вечного нейтралитета». Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров.

