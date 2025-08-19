Анонимный миллиардер заплатит $10 миллионов за погружение к обломкам «Титаника»

Фото: www.globallookpress.com/United Archives / IFTN, via www.

Событие произойдет через пару недель.

Анонимный миллиардер заплатит десять миллионов долларов для погружения обломкам затонувшего круизного лайнера «Титаник». Об этом стало известно из сообщения газеты The New York Post, которая сослалась на источник.

«Я слышал, что через пару недель кто-то отправится к „Титанику“ <…> Могу сказать вам, что это миллиардер. Поездка туда обойдется в десять миллионов долларов. Вы наверняка узнаете его имя», — пояснил инсайдер издания.

При этом имя миллиардера собеседник не раскрыл, так как тот, по его мнению, предпочтет сам рассказать об этом.

