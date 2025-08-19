Глава МИД Бразилии поддержал работу РФ и США по конфликту на Украине

Фото: kremlin.ru

Он выразил одобрение шагам, которые страны предприняли для его урегулирования.

Глава бразильского министерства иностранных дел Мауро Виейра в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал совместную работу РФ и США по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве России.

«Мауро Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — говорится в публикации.

Кроме этого, Лавров и Виейра смогли обсудить тему взаимодействия России и Бразилии в рамках объединения БРИКС. Главы дипведомств также подтвердили общий настрой на укрепление двухсторонних связей, в том числе касающихся Нового банка развития, ООН и других международных площадок.

Министры затронули и отдельные темы российско-бразильской повестки, а также график намечаемых контактов до конца этого года.

На данный момент президент России Владимир Путин проводит ряд международных телефонных разговоров с лидерами зарубежных государств по итогам саммита с американским президентом Дональдом Трампом, который прошел на Аляске 15 августа. В том числе российский лидер переговорил с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Тот в свою очередь заверил, что Бразилия поддержит все усилия, которые смогут привести к разрешению конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфликт на Украине должен быть урегулирован раз и навсегда. Такое мнение высказал Сергей Лавров.

