В Монголии задержали российского физика-ядерщика Ожаровского

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержали 19 августа в Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции. Об этом ученый сам рассказал в интервью РБК.

«Монгольские силовики проявили чудеса… шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошено еще после развала Советского Союза месторождение», — поделился он.

По словам Ожаровского, он прибыл в страну по приглашению монгольских экозащитников для обследования заброшенных урановых карьеров в пустыне Гоби в районе месторождения Мардай. В ходе работы он измерял уровень радиации с помощью дозиметра, что не требует разрешений или лицензий.

Однако во время исследований к нему подъехала сотрудница миграционной службы, которая потребовала показать паспорт, а затем забрала документ, не объяснив причин задержания. Ученого посадили в автомобиль, направляя к ближайшему пограничному пункту.

Российский ученый предполагает, что мотивом задержания могли стать ложные сведения в монгольских блогах о его связях с российскими спецслужбами или компанией «Росатом». На данный момент Ожаровский опасается возможной депортации, но он намерен обжаловать такое решение.

