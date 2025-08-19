Число пострадавших при взрыве на предприятии в Рязанской области возросло до 164

Фото: © РИА Новости/Павел Симаков

Погибли — 25 человек.

Завершены аварийно-спасательные работы после взрыва на предприятии в Рязанской области. Число пострадавших увеличилось до 164 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Шиловском районе региона 15 августа произошел взрыв в пороховом цеху завода «Эластик», который производит синтетические волокна. Под завалом оказались люди.

По предварительным данным, причиной могло стать использование сварочного аппарата или болгарки сотрудниками рядом с порохом. В результате взрыва произошло возгорание. Пожар полностью разрушил здание цеха.

Следственное управление следственного комитета по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском районе. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

