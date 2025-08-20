«Путь к миру»: Фицо прокомментировал встречу Зеленского и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Украина не присоединится к Североатлантическому альянсу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после онлайн-встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не присоединится к Североатлантическому альянсу.

«Украина не может стать членом Североатлантического альянса. Я могу только выразить сожаление, что в ЕС нам пришлось ждать, пока Дональд Трамп укажет путь к миру», — сообщил премьер-министр.

Также политик отметил, что конфликт не может быть решен военным путем и Украина должны пойти на обсуждение территориальных изменений с Россией.

Он также заявил, что с сомнением относится к поддержки принятия санкции против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ради мирного урегулирования США готовы отложить антироссийские санкции.

Госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что разработанные ранее санкции остаются в силе, однако никоим образом не способствуют урегулированию конфликта на Украине. США не хотят изолировать Россию настолько, чтобы лишить стороны шанса на диалог.

