Спутник с мышами, мухами и растениями отправится на полярную орбиту

Эксперимент позволит подготовиться к полетам за пределы Солнечной системы.

На Байконуре в эти минуты готовят к пуску ракету-носитель «Союз». Старт запланирован на среду. Ближе к звездам отправят мышей, мух и растения.

Такое путешествие позволит ученым приоткрыть тайны дальнего космоса. Спутник с живыми существами достигнет полярной орбиты, где уровень радиации на треть выше, чем на околоземной. Эксперимент позволит подготовиться к полетам за пределы Солнечной системы.

«Там более высокий радиационный фон, и мы должны очень хорошо исследовать, как организмы себя ведут, и биологические организмы, и растения в таких условиях. Потому, что это также один из таких шагов наших до дальнего космоса», — отметил президент РАН Геннадий Красников.

Ожидается, что мыши, мухи и другие насекомые пробудут на орбите около месяца. Если все пройдёт по плану, на нашу планету они вернутся в сентябре. И тогда станет понятно, как они перенесли условия дальнего космоса.

