Фото: X/U.S. Immigration and Customs Enforcement/ICEgov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трамп поднимает уровень безопасности на улицах США борьбой с незаконной миграцией.

Первые депортированные из США украинцы вернулись на родину. Об этом сообщила Иммиграционная и таможенная полиция США на своей странице в социальной сети X.

Ведомство опубликовало пару снимков с украинской границы, где, судя по всему, прибывшие из Штатов граждане Незалежной приходят таможню.

Весной президент США Дональд Трамп объявил, что намерен депортировать около 200 тысяч украинцев, которые получили при бывшем главе Белого дома Джо Байдене статус беженцев со временной защитой.

На возвращение граждан Незалежной американское правительство выделило 250 миллионов долларов, ранее эти деньги предназначались для иностранной помощи.

Администрация Трампа призвала власти Украины принять депортированных из США людей. Глава Соединенных Штатов пытатся повысить уровень безопасности на американских улицах, в том числе путем сдерживания незаконной миграции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о высочайшем уровне преступности в Вашингтоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.