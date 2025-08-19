«Они были правы»: Трамп поддержал позицию СССР и России в отношении НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Американский лидер отметил, что Киев никогда не вступит в альянс.

Россия и Советский Союз были правы, не желая видеть расширение НАТО у своих границ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Задолго до (президентства Владимира Путина — ред.) Путина звучало „нет-нет“ со стороны России или Советского союза… Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — сказал Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что на данный момент вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждается, поскольку США и ряд стран-членов блока не считают это необходимым.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, а отказ Киева от планов по вступлению является одним из ключевых условий для начала мирных переговоров и урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО.

