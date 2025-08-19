Трамп: Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои силы на Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам американского президента, это не создаст проблем с Россией.

Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине, однако это не создаст проблем с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле», — сообщил он.

При этом, Трамп сообщил о том, что американских войск на территории Незалежной не будет, пока он остается на посту президента.

Трамп провел встречу 18 августа в Белом Доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На визите в Вашингтоне они обсуждали урегулирования кризиса на Украине. После саммита Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы пересказать итоги встречи.

На встречу в Вашингтоне прибыли глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Присутствовали и и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп считает невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО. При этом, на саммите с европейскими лидерами он уже напомнил о позиции России по поводу вступления Незалежной в ряды Североатлантического альянса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.