Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

НПЗ обеспечивал поставки топлива на Донбассе.

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу на территории Донбасса, который обеспечивал поставки горючего для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами. Все назначенные объекты были поражены, что существенно снизило возможности украинской армии по обеспечению горючим.

Кроме поражения нефтеперерабатывающего завода, подразделения российской группировки войск «Север» нанесли урон живой силе и технике нескольких механизированных и штурмовых бригад ВСУ, а также бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области.

На Харьковском направлении российские войска поразили подразделения ВСУ в районах Волчанска и других населенных пунктов. Потери украинской стороны составили до 160 военнослужащих, танк, несколько боевых бронированных машин и автомобилей, а также артиллерийские орудия, включая 155-мм гаубицу М777 производства США.

Группировка «Запад» и «Южная» также улучшили тактическое положение и нанесли значительные потери живой силе, технике и складам боеприпасов ВСУ, уничтожив более 470 военнослужащих, бронетехнику и артиллерию на Донецком направлении.

