Полезно для суставов: какие продукты нельзя исключать из рациона

Врач Олесь Тихонов: для здоровья суставов в рацион нужно добавить орехи и рыбу

Чтобы кости были здоровыми, важно не отказываться от рыбы и орехов.

Для здоровья суставов в рационе человека должны быть такие продукты, как скумбрия, миндаль, клубника, оливковое масло и брокколи. Об этом изданию Газета.ру рассказал травматолог-ортопед Олесь Тихонов.

В рыбе содержится один из главных источников омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, которые, в свою очередь, обладают выраженным противовоспалительным действием. То есть они помогают суставам оставаться подвижными.

«Регулярное употребление жирной рыбы снижает риск развития ревматоидного артрита на 52%», — отметил врач.

Тихонов рекомендует включить в рацион не только скумбрию, но и лосось, сельдь, а также сардину. В этих видах морских обитателей тоже есть омега-3.

На суставы, как объяснил Олесь Тихонов, хорошо влияют грецкие орехи, миндаль и семена льна. Они способствуют поддержанию структуры хрящевой ткани.

Кроме того, не стоит забывать про ягоды. Например, в вишне, клубнике и чернике содержится огромное количество антиоксидантов. Благодаря им, по словам врача, воспалительные процессы в организме, а точнее в суставах, уменьшаются.

Ягоды также богаты витамином С, который отвечает за синтез коллагена. Этот белок важен для прочности хрящевой ткани. Оливковое масло и брокколи обладают похожими свойствами. Поэтому их также важно включить в рацион.

