Заявление финского президента прозвучало во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила президенту Финляндии Александру Стуббу на его сравнение возможного урегулирования конфликта на Украине с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — спросила Захарова.

Она выразила сомнение в том, что Стубб осознает всю тяжесть своего комментария, напомнив, что Финляндия во Второй мировой войне сражалась на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на советских территориях. Она подчеркнула, что Московское перемирие было подписано лишь под давлением наступления Красной Армии, и призвала финского президента «выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим».

Заявление Стубба прозвучало 18 августа во время встречи президентов США Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Финский президент выразил мнение, что решение украинского конфликта может быть осуществлено таким же образом в 2025 году, как и Московское перемирие между СССР и Финляндией в 1944-м.

Дипломатическая активность усилилась после переговоров 15 августа в Анкоридже между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а 18 августа Трамп провел встречу с Зеленским и европейскими лидерами, включая Стубба. По итогам этих событий Трамп сообщил о подготовке трехстороннего саммита с участием Путина, Зеленского и себя.

