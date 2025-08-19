МИД Израиля выдвинул кандидатуру Одеда Йосефа на пост посла в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Дипломат неоднократно посещал Москву.

Кандидатура заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока министерства иностранных дел Израиля Одеда Йосефа выдвинута на пост посла страны в России. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД в своем официальном Telegram-канале.

До этого Одед Йосеф работал в Кении. Он также занимал пост посла Израиля. За время своей дипломатической службы Йосеф не раз посещал Россию.

Официально назначение Одеда Йосефа на пост посла в РФ еще не подтверждено. Скоро на новую должность его должны утвердить все члены правительства страны.

«Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля <…> принял решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в РФ», — говорится в опубликованном заявлении израильского МИД.

