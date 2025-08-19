Фото: © РИА Новости/Стрингер

Законы, запрещающие наш язык, противоречат главному документу Незалежной.

В Конституции Украины закреплены права русскоязычного населения. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью федеральному каналу.

Он отметил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский «печется» о соблюдении принципов, прописанных в главном документе своего государства, то ему нужно помнить о том, что в нем закреплено и обеспечение прав русскоязычного населения Украины.

«До сих пор в украинской Конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств», — подчеркнул министр.

Так Сергей Лавров прокомментировал слова Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Глава Незалежной заявил, что решить территориальный вопрос с Россией будет сложно из-за Конституции Украины.

