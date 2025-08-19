Российскую альпинистку неделю не могут эвакуировать с пика Победы в Киргизии

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Связи с женщиной нет. Известно, что у нее сломана нога.

История о борьбе за жизнь на высоте семь тысяч метров. Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.

Эвакуировать ее не могут уже неделю. Пытались это сделать несколько дней назад. Но вертолет Минобороны республики из-за сложных метеоусловий совершил жесткую посадку. Пострадал пилот и представитель турфирмы. Сегодня, если позволит видимость, спасатели повторят попытку.

Как сообщают в МЧС Киргизии, связи с Натальей Наговициной нет. Предположительно, она находится в спальном мешке в разорванной палатке. Известно, что несколько лет назад при восхождении на другую вершину погиб ее муж.

