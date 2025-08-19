Самозанятые и ИП тоже могут получать декретные выплаты

Не стоит путать это пособие с тем, что выплачивают по уходу за ребенком.

Самозанятым и предпринимателям тоже могут выплачивать декретные. О том, кто и когда получает финансовые средства при рождении ребенка, написало издание URA.RU.

Декретные — это деньги, полученные за период отпуска по беременности и родам, право на которые закреплено в законе.

Эти выплаты могут получить женщины: официально трудоустроенные, студентки-очницы, военнослужащие по контракту, те, кто усыновил новорожденного, и безработные, в случае если компания была ликвидирована, простое увольнение не учитывается.

Если женщина оформлена как самозанятая или ИП, то она имеет право на это пособие. Но есть условие: она должна заранее заключить договор добровольного страхования в Соцфонде и делать взносы на протяжении минимум года.

Не стоит путать декретные и пособие по уходу за ребенком. Первые выплаты может получить лишь мать новорожденного, вторые — те, кто оформляет отпуск по уходу. Это может быть и отец, и бабушка, и любой другой родственник.

По стандарту, декретные выплачиваются за 140 дней (70 до и 70 после родов). При родах с осложнениями — 156 дней, и 194 дня при многоплодной беременности. При усыновлении новорожденного — 70 дней на одного ребенка и 110 дней на несколько.

Отпуск по уходу за ребенком длиться 1,5 года и размер выплат составляет 40% от среднего заработка. Но при этом минимальная выплата равна девяти тысячам рублей, максимальная — 69 тысяч рублей.

Сумма выплат декретных зависит от занятости женщин. Официально работающие получают 100% от среднего «белого» заработка за два предыдущих года.

Но если стаж меньше полугода, выплаты ограничены МРОТ, то есть в 2025 году это 22,2 тысячи рублей без учета регионально коэффициента.

Безработные из-за ликвидации компании получают 100% от прожиточного минимума в регионе. Студенткам-очницам выплачивают полноценный размер стипендии, а военнослужащим-контрактникам — денежное довольствие.

