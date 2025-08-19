Фото: Татарка FM

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местные театры осознают, что не смогут выдержать конкуренции.

Вышел новый выпуск «Лидеры с Лилией Абрамовой». В беседе с ведущей премьер Большого театра Денис Родькин объяснил феномен популярности русского балета за рубежом, раскрыл детали о взаимоотношениях в коллективе и поделился опытом постановки спектакля.

Ничего удивительного в мировой популярности русского балета нет: ничто не в силах сравниться с ним. На Западе запрещают выступления русских коллективов, и эта тенденция закономерна. Местные театры понимают, что не выдержат конкуренции.

«Я это объясняю тем, что русский балет — лучший в мире, и просто боятся конкуренции», — сказал Родькин.

Он отметил, что оперные артисты, например, с подобными ограничениями не сталкиваются.

«А что касается людей — они всегда нам пишут и говорят, что так соскучились по русскому балету, что это уже невозможно терпеть. Просят, чтобы мы приезжали к ним каждый месяц», — добавил артист.

Любовь к русскому балету повсеместна. И в Италии, и во Франции говорят одно и то же: тоска по нему не отпускает.

Родькин, кстати, получал предложение уйти из труппы Большого театра. Принять его не смог, потому что счел бессмысленной идею танцевать балет в месте, где он слабее, чем в России.

«Мне хочется развиваться именно здесь, тем более что моя страна дает для этого все возможности. Даже разговоров об отъезде всерьез не было. Я сказал: «Я могу приехать к вам как гость, станцевать и вернуться домой. Но навсегда — нет», — поделился Родькин.

Однажды Родькин назвал себя «правильным патриотом». Лилия Абрамова попросила объяснить, что он вложил в это понятие. Для артиста балета любовь к Родине — это в первую очередь любовь к культуре.

«Вот для меня это такой патриотизм и гордость за свою культуру, за свою страну и уважение традиции, которую мне передали в детстве, когда мы сидели с дедушкой на лавочке, и говорили, чтобы я выполнял все так, как он мне наказывал», — рассказал Родькин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Олег Газманов о проекте «Родники» и поддержке бойцов на СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.