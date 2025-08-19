Лавров: команда Трампа искренне хочет добиться результата по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам дипломата, встреча в Аляске показала готовность американского лидера сосредоточиться на устранении первопричин конфликта.

Заявления президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа создавали очень хорошую атмосферу на переговорах на Аляске. Об этом рассказал министр иностранных России Сергей Лавров.

В ходе встречи команда Трампа всячески давала понять, что настроена на достижение долгосрочного результата. Переговоры на Аляске — поворотный момент, после которого американский лидер под другим углом на процесс урегулирования украинского конфликта. Он понял, что приоритетная задача — устранение первопричин.

Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. В ходе пресс-конференции российский лидер убедился в наличии у своего коллеги стремления к урегулированию на Украине. Трамп тоже остался доволен: позднее он заявлял, что переговоры прошли хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский требует от России выплат компенсаций за конфликт на Украине. Для этого он предлагает использовать активы РФ в западных стран. Речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов.

