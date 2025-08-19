Макрон предложил Женеву в качестве места встречи Путина и Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Ранее Трамп сообщил, что США начали искать площадку для переговоров российского и киевского лидеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве возможной площадки для встречи российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в 19 августа в интервью телеканалу TF1.

По словам Эммануэля Макрона, беседа Путина и Зеленского должна проходить на нейтральной территории.

«Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна», — сказал президент Франции.

Кроме того, он напомнил, что в прошлый раз для мирного урегулирования конфликта делегации России и Украины встретились в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне прошла встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также глава Белого дома принял у себя в Овальном кабинете европейских лидеров, среди которых был и Макрон. Они приехали не только в качестве «моральной поддержки» Зеленского, но и для того, чтобы рассказать, как они видят завершение боевых действий на Украине.

После этого Трамп сообщил о начале поиска места для переговоров между Путиным и Зеленским.

