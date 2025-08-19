Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Лидеру США передали подарок от боевика ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу подарок от боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Газета.ру.

Зеленский преподнес лидеру Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую просил передать боевик ВСУ Константин Картавцев.

СМИ уточнило, что боевик записал главе Белого дома видео, где просил Трампа помочь завершить конфликт «справедливым и длительным миром».

Известно, что Картавцев принимал участие в боевых действиях против России в первые месяцы вооруженного конфликта на Украине. Потом он потерял ногу и проходил реабилитацию, частью которой и была игра в гольф.

Президент США презент принял и записал ответное видеообращение с благодарностью за спортивный инвентарь.

Зеленский также не остался без подарка. Глава Штатов преподнес ему символические ключи от Белого дома.

