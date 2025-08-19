«Держит руку в кармане»: Макрон нарушил дипломатический протокол в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via

Жест французского президента — показатель беззаботного отношения в том числе и к итогам прошедшего саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон убрал руку в карман во время общей съемки по итогам встречи в Белом доме. Таким образом он нарушил дипломатический протокол, отмечает польская газета Fakt.

«Поражает беззаботность Эммануэля Макрона. Он держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга», — сказано в материале издания.

Отмечается, что поза Макрона — показатель беспечного отношения и к дипломатическому протоколу, и к итогам прошедшего саммита.

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа прошла 18 августа. Переговоры длились около 30 минут, после чего американский политик пообщался с европейскими лидерами.

Во встрече принимали участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эммануэль Макрон. Также присутствовали премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

