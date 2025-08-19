Горящие мусорные баки и борьба с силовиками: протесты в Сербии продолжаются

Фото, видео: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Президент Вучич пообещал навести в стране порядок.

Почти полторы сотни полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Сербии. Об этом сообщил президент Александр Вучич.

Этой ночью, агрессивно настроенная молодежь вновь вышла на улицы. Поначалу демонстрация протекала в мирном русле. Но уже через пару часов Белград стал похож на поле битвы. На улицах горят мусорные баки и фаеры. В силовиков летят бутылки и камни. Полиции пришлось применить силу. Корреспондент «Известий» Сергей Петров передает с места.

«Полностью рассеять толпу полиции не удалось. Люди собрались снова у памятника Вуку Караджичу. Традиционно уже повалили мусорные баки в качестве баррикад и подожгли их», — рассказывает корреспондент.

В толпе также заметили провокаторов в масках. Они разгромили еще один офис правящей партии. Президент Сербии пообещал дать решительный ответ и навести в стране порядок.

