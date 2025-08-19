Все перенервничали: как прошла встреча европейских лидеров с Трампом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

Особо сильно напряжение сказалось на премьер-министре Италии Джордже Мелони.

На что обращают внимание наблюдатели, так это разительный контраст между главными фигурами встречи президента США Дональда Трампа и главой киевского режима Владимира Зеленского. Трамп выглядел довольным и расслабленным, в то время как Зеленский явно демонстрировал признаки нервозности. Переговорная динамика проявилась и в смене позиций союзников.

Так, британский премьер Стармер неожиданно поддержал инициативу о трехсторонних переговорах. Макрон, напротив, настаивал на военной поддержке Украины. Напряжение было заметно у главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и особенно у премьера Италии Мелони. Корреспондент «Известий» Александр Якименко внимательно всмотрелся в лица участников встречи.

Первое впечатление: Зеленский приехал в Вашингтон благодарить Трампа так часто, как это только возможно. Только за первые десять секунд своей речи — целых четыре раза.

«Спасибо вам большое, господин президент. Спасибо за приглашение, спасибо за ваши усилия остановить кровопролитие, спасибо вам!» — сказал Зеленский.

Согласно утечкам, именно такое изобилие слов признательности было одним из советов, которыми Зеленского перед встречей щедро снабжали его европейские кураторы. Другой совет, наконец-то надеть цивильную одежду, Зеленский выполнил частично: совместил черный пиджак с кроссовками, но Трамп, кажется, остался доволен.

В отличие от предыдущей февральской встречи, Трамп явно находился в хорошем настроении, а вот Зеленскому было не до смеха: журналисты обратили внимание на его вспотевшие руки и опухший вид еще до начала переговоров. Затем все время конференции он не знал, куда себя деть, без возражений принял все требования Трампа, как и некоторые из его «группы поддержки». Например, британский премьер Кир Стармер отказался от своих требований о немедленном прекращении огня для начала переговоров и стал активнее всех поддерживать инициативу о трехсторонней встрече России, Украины и США.

«Мы можем добиться реального прогресса на пути к справедливому и долгосрочному миру. Очевидно, что Украина должна в этом участвовать, и трехсторонняя встреча представляется наилучшим способом сделать следующий разумный шаг. Спасибо вам за вашу готовность двигаться вперед, думаю, сегодняшний день станет одним из самых важных за последние годы», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Но так быстро переобуться в воздухе получилось не у всех. Эммануэль Макрон, который все три года возглавлял европейских союзников Украины и создал так называемую «коалицию желающих», явно не может смириться с собственным поражением. Он потребовал, чтобы следующая встреча обязательно прошла с его участием и вернулся к уже явно устаревшим призывам накачать украинскую армию оружием.

«Для того, чтобы обеспечить такой прочный мир для Украины и всего континента, нам действительно нужны гарантии безопасности. И первое, безусловно, — это надежная украинская армия на долгие годы и десятилетия. И второе — это наш собственный всеобщий вклад», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Пожалуй, хуже всех пришлось главе Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен практически все время молчала. Известно, что ее отношения с Трампом так и не сложились, и она, видимо, просто боялась разозлить американского президента. Но сильнее всего напряжение сказалось на премьере Италии Джордже Мелони. В соцсетях обратили внимание на отсутствующий взгляд, а также на активное движение ногами под столом во время открытой части беседы с Трампом. Нервозность передалась и выступлению. Как будто конфликт уже закончен и тему нужно поскорее закрыть.

«Спасибо за поддержку, которую вы оказали на поле боя, за то чувство единства по Украине, которого мы достигли, и если мы хотим гарантировать справедливость, то должны делать это сообща. Вот почему этот день очень хороший», — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Расслабленными в Белом доме выглядели только двое — сам Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, который уже не раз заявлял, что Киеву все-таки придется пойти на компромиссы. Загадкой для журналистов осталось, что делал в Вашингтоне президент Финляндии. До сих пор он практически не участвовал в инициативах по Украине, теперь же приехал, но его роль осталась не до конца понятной. Александр Стубб попытался объяснить, хотя лучше бы этого не делал.

«Мы хоть и небольшая страна, но имеем протяженную границу с Россией — более 1300 километров. И, конечно же, у нас есть свой исторический опыт взаимодействия с Россией, начиная со Второй мировой войны, Зимней войны. В 1944 году мы нашли решение, и я уверен, что сможем найти его и в 2025 году», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Что конкретно имел в виду Стубб, непонятно. Возможно, намекал на то, что Зеленскому придется капитулировать. Ведь именно такое решение и приняли финны в 1944 году, когда воевали на стороне фашистов против Красной армии.

