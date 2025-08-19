Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В руках Запада Киев — это «геополитический инструмент, нацеленный против РФ».

Россия не приемлет размещение военных сил НАТО на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что еще до начала специальной военной операции в Лондоне открыто признавали, что Украину используют как «геополитический инструмент, нацеленный против России».

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала она.

Диалог между Россией и США требует осторожности, и дипломат призвала Лондон прекратить рискованные геополитические игры, которые мешают переговорам.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, считая это угрозой национальной безопасности. Эти заявления отражают ключевой аспект напряженности в регионе и фактически являются краеугольным камнем затяжного конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.