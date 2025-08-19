Фото: 5-tv.ru

Президент России связывал напряженность в регионе с социально-экономическими трудностями русскоязычного населения в новом независимом государстве.

Спустя три десятилетия в Германии был обнародован архивный документ, в котором президент РФ Владимир Путин четко обозначил свою точку зрения по Украине и Крыму. Текст приводит издание Der Spiegel.

«Крым, восточная Украина никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — сказал глава государства.

Материал привлекает внимание к тому, что уже тогда Путин связывал напряженность в регионе с социально-экономическими трудностями русскоязычного населения в новых независимых государствах.

Документ был обнародован в Германии, что подчеркивает международный интерес к истокам и причинам современного конфликта, а также к позициям российских властей по вопросам территориальной принадлежности важных регионов.

Публикация подтверждает давнюю историческую линию России в отношении Крыма и восточной Украины. Путин также относил к «своим» и северные территории Казахстана. Он размышлял о том, что русским гражданам тяжело объяснить, почему эти территории являются частью других государств, если там живут миллионы их сограждан.

